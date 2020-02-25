У Кіровоградській області вітер зірвав дах з лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітер зірвав покрівлю з металочерепиці площею 20×50

У Голованівську (Кіровоградська область) з центральної районної лікарні 24 лютого сильний вітер зірвав частину покрівлі.

Про це повідомляє пресслужба УДСНС в області.

За даними рятувальників, вітер зірвав покрівлю з металочерепиці площею 20×50. Ніхто внаслідок події не постраждав. Проте доступ до будвлі обмежили.

«У результаті провели позачергове засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення щодо обмеження доступу до будівлі та проведення відновлювальних робіт», - повідомили у прес-службі.

Загалом протягом понеділка рятувальники області п'ять разів виїздили на виклики, пов'язані із пошкодженням покрівель внаслідок негоди.

До слова, у Херсоні 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.