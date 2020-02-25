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    У Кіровоградській області вітер зірвав дах з лікарні

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    У Кіровоградській області вітер зірвав дах з лікарні

    Вітер зірвав покрівлю з металочерепиці площею 20×50

    У Голованівську (Кіровоградська область) з центральної районної лікарні 24 лютого сильний вітер зірвав частину покрівлі.

    Про це повідомляє пресслужба УДСНС в області.

    За даними рятувальників, вітер зірвав покрівлю з металочерепиці площею 20×50. Ніхто внаслідок події не постраждав. Проте доступ до будвлі обмежили.

    «У результаті провели позачергове засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення щодо обмеження доступу до будівлі та проведення відновлювальних робіт», - повідомили у прес-службі.

    Загалом протягом понеділка рятувальники області п'ять разів виїздили на виклики, пов'язані із пошкодженням покрівель внаслідок негоди.

    До слова, у Херсоні 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

    Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

    рятувальники вітер буревій
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