У Херсоні на дитину впало дерево через сильний вітер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Херсоні дерево впало на дитину Фото: ДСНС

Постраждалого хлопчика госпіталізовано до лікарні

В Херсоні сьогодні, 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Повідомляється, що станом на 17:00 24 лютого внаслідок негоди у м. Херсон дерево впало на дитину 2007 року народження. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Також зазначається, що було частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери у 6 областях: Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій.

«У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов у вигляді поривів вітру, в деяких областях України сталося часткове повалення дерев на дороги. Для прибирання цих дерев, які перешкоджають руху автотранспорту, залучаються підрозділи ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Разом з цим, Український гідрометцентр нагадує, що у зв'язку із переміщенням активного циклону, у південно-східних областях 24 лютого очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

В Україні (крім північно-східної частини) спостерігатиметься сильний вітер 25-28 м/с, в Карпатах сніжитиме, а пориви вітру сягатимуть 40 м/с. 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.