В Одесі померла жінка, на яку впало дерево



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Протягом дня буревій в Одесі повалив щонайменше 48 дерев

Сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомляє пресслужба поліції. Жінці було 69 років. Вона була місцевою жителькою.

Правоохоронці кваліфікували подію як умисне вбивство із поміткою про «нещасний випадок».

Водночас, за даними видання Думская.net, в Одесі розпочався шторм. Оголошено другий — помаранчевий рівень небезпеки.

Протягом дня буревій повалив 48 дерев. В Покровському провулку дерево впало одразу на сім автомобілів.

Окрім того вітер зриває покрівлі будинків. На вулиці Великій Арнаутській буревій обвалив фрагмент балкону, на Маразліївській — шматок ліпнини. Він впав на припаркований поряд автомобіль. Водій був всередині машини, але не постраждав. Ліпнина пошкодила лобове скло автівки.

Також на вулиці Грецькій шматок шиферу впав на припарковане авто. На Маразліївській із даху будинку вітер зніс будівельні матеріали. Алюмінієві труби пошкодили автомобілі. Ніхто не постраждав.

На вулиці Марсельській буревій зніс автобусну зупинку. Громадський транспорт працює із перебоями, в деяких районах міста зникло світло.

Про погіршення погодних умов напередодні повідомляли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, вранці 24 лютого у північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади», — зазначили надзвичайники.