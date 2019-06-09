У Кишиневі невідомі продовжують блокувати держустанови



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У Молдові невідомі встановили намети біля держустанов

У Кишеневі невідомі особи у суботу ввечері заблокували будівлі низки державних установ. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Невідомі особи ще з ночі заблокували, зокрема, будівлі уряду, міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури, міністерства фінансів, міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, а також інших установ.



Біля входу в ці будівлі встановлені намети. Деякі з блокувальників агресивно налаштовані проти журналістів. Поліції біля будівель не було. У коментарі виданню джерело, яке наполягало на анонімності, зазначило, що всі держустанови «беруть під охорону, і туди можуть не пустити нових призначенців» - членів нового уряду.

Нагадаємо, 8 червня співголова політичного блоку «ACUM», лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду стала новим прем'єрміністром Молдови. Таке рішення прийняв парламент Молдови.

Парламент Молдовизатвердив і персональний склад уряду, який склав присягу в присутності президента Молдови Ігоря Додона.

До складу нового уряду увійшли, зокрема, Андрей Нестасе - віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ, Ніколає Попеску - міністр закордонних справ та європейської інтеграції, Василє Шова - віце-прем'єр з питань реінтеграції і Придністровського врегулювання, Павел Войку - міністр оборони, Вадим Бринзан - міністр економіки та інфраструктури.

Конституційний суд Молдови уже виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих 8 червня і в наступний період цим складом парламенту Молдови рішень, постанов і законодавчих актів.

У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку ACUM (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат. У засіданні парламенту не беруть участі представники Демократичної партії, партії «Шора» і три незалежні кандидати. Демократи заявили, що засідання, згідно з рішенням Конституційного суду, є нелегітимним.

За результатами парламентських виборів, які відбулися в Молдові 24 лютого, до нового парламенту увійшли Партія соціалістів (35 мандатів з 101), Демократична партія (30), політичний блок «ACUM» (Зараз) (26), партія «Шора» (7) і три незалежні кандидати. Для створення парламентської більшості і подальшого затвердження уряду необхідні голоси як мінімум 51 депутата.