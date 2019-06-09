У Молдові мітингувальники розгорнули намети біля держустанов



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У Молдові біля входу в будівлі міністерств встановили намети Фото: newsmaker.md

Люди пікетують МВС Молдови, генеральну прокуратуру і будівлю уряду

У столиці Молдови - Кишиневі - ввечері у суботу, 8 червня, невідомі почали встановлювати намети перед будівлями державних установ.

Про це повідомляє Newsmaker.

Молдовське видання повідомляє, що невідомі особи заблокували будівлі уряду, міністерства внутрішніх справ, генпрокуратури, міністерства фінансів, міністерства сільського господарства, регіонального розвитку і навколишнього середовища та інші державні установи.

«Біля входу в ці будівлі встановлені намети, а перед деякими з них протестують комбатанти. Деякі з них агресивно налаштовані проти журналістів. Поліції біля будинків немає. Як повідомило джерело на умовах анонімності, всі держустанови «беруть під охорону, і туди можуть не пустити нових призначенців (новий склад уряду, - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Також ЗМІ повідомляють, що на площі Великого національного зібрання в ніч з 8 на 9 червня почали встановлювати сцену. Серед обладнання журналісти помітили банер з логотипом Демпартії. Анонімні джерела повідомили, що як мінімум службовців держустанов з Теленешт і Унген 9 червня привезуть в автобусах на протест в Кишинів.

«За словами джерел, на них тиснуть керівники держустанов, пов'язані з Демпартією», - пише видання Agora.

Нагадаємо, 8 червня співголова політичного блоку «ACUM», лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду стала новим прем'єрміністром Молдови. Таке рішення прийняв парламент Молдови.

Парламент Молдовизатвердив і персональний склад уряду, який склав присягу в присутності президента Молдови Ігоря Додона.

До складу нового уряду увійшли, зокрема, Андрей Нестасе - віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ, Ніколає Попеску - міністр закордонних справ та європейської інтеграції, Василє Шова - віце-прем'єр з питань реінтеграції і Придністровського врегулювання, Павел Войку - міністр оборони, Вадим Бринзан - міністр економіки та інфраструктури.

Конституційний суд Молдови уже виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих 8 червня і в наступний період цим складом парламенту Молдови рішень, постанов і законодавчих актів.

У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку ACUM (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат. У засіданні парламенту не беруть участі представники Демократичної партії, партії «Шора» і три незалежні кандидати. Демократи заявили, що засідання, згідно з рішенням Конституційного суду, є нелегітимним.

За результатами парламентських виборів, які відбулися в Молдові 24 лютого, до нового парламенту увійшли Партія соціалістів (35 мандатів з 101), Демократична партія (30), політичний блок «ACUM» (Зараз) (26), партія «Шора» (7) і три незалежні кандидати. Для створення парламентської більшості і подальшого затвердження уряду необхідні голоси як мінімум 51 депутата.