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    У Китаї озброєний ножем злочинець здійснив напад на школу, є жертви

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    <p>31-річний підозрюваний був затриманий поліцією</p> - У Китаї озброєний ножем злочинець здійснив напад на школу, є жертви

    31-річний підозрюваний був затриманий поліцією

    В результаті нападу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення

    У повіті Нін'юань центральної китайської провінції Хунань озброєний ножем чоловік напав на учнів початкової школи.

    Про це повідомив портал Sina.

    Інцидент стався в середу вранці. В результаті нападу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

    Зазначається, що постраждалі школярі доставлені в лікарню.

    31-річний підозрюваний був затриманий поліцією. Подробиці нападу і мотиви зловмисника встановлюються.

    Раніше повідомлялося, що в Італії водій навмисне підпалив шкільний автобус, в якому віз понад півсотні дітей на екскурсію.

    13-річний хлопець попередив поліцію про викрадення його та однокласників водієм автобуса. Він зателефонував до органів влади з телефону, який встиг заховати. Перед тим водій-викрадач забрав у дітей всі мобільні телефони.

    Джерело: ТСН

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