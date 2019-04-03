У Китаї озброєний ножем злочинець здійснив напад на школу, є жертви
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31-річний підозрюваний був затриманий поліцією
В результаті нападу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення
У повіті Нін'юань центральної китайської провінції Хунань озброєний ножем чоловік напав на учнів початкової школи.
Про це повідомив портал Sina.
Інцидент стався в середу вранці. В результаті нападу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.
Зазначається, що постраждалі школярі доставлені в лікарню.
31-річний підозрюваний був затриманий поліцією. Подробиці нападу і мотиви зловмисника встановлюються.
Раніше повідомлялося, що в Італії водій навмисне підпалив шкільний автобус, в якому віз понад півсотні дітей на екскурсію.
13-річний хлопець попередив поліцію про викрадення його та однокласників водієм автобуса. Він зателефонував до органів влади з телефону, який встиг заховати. Перед тим водій-викрадач забрав у дітей всі мобільні телефони.
Джерело: ТСН