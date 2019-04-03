У Китаї озброєний ножем злочинець здійснив напад на школу, є жертви



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31-річний підозрюваний був затриманий поліцією

В результаті нападу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення

У повіті Нін'юань центральної китайської провінції Хунань озброєний ножем чоловік напав на учнів початкової школи.

Про це повідомив портал Sina.

Інцидент стався в середу вранці. В результаті нападу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Зазначається, що постраждалі школярі доставлені в лікарню.

31-річний підозрюваний був затриманий поліцією. Подробиці нападу і мотиви зловмисника встановлюються.

Раніше повідомлялося, що в Італії водій навмисне підпалив шкільний автобус, в якому віз понад півсотні дітей на екскурсію.

13-річний хлопець попередив поліцію про викрадення його та однокласників водієм автобуса. Він зателефонував до органів влади з телефону, який встиг заховати. Перед тим водій-викрадач забрав у дітей всі мобільні телефони.

Джерело: ТСН