У Китаї пиловий вихор зніс надувний батут, є жертви
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Інцидент стався в окрузі Ючен у центральній провінції Хенань
Метеорологічна обсерваторія провінції Хенань повідомила, що пиловий вихор був діаметром близько 10 метрів
У Китаї двоє дітей загинули і десятки отримали травми внаслідок стихії - пиловий вихор зніс надувний батут на місцевому ринку.
Про це повідомляє CGTN.
Інцидент стався в окрузі Ючен у центральній провінції Хенань 31 березня.
Близько 20 потерпілих доправили до лікарні, у тому числі одну дитину із серйозними травмами.
Метеорологічна обсерваторія провінції Хенань повідомила, що пиловий вихор був діаметром близько 10 метрів і тривав близько трьох-чотирьох хвилин.
Пиловий вихор є погодним явищем, яке формується в теплі і сонячні дні. Його видно через пил, який вітер збирає і крутить по колу.
Нагадаємо, в результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків і заблокований доступ до віддалених селах по всій країні.
Також в результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані протягом останнього тижня загинули щонайменше 45 осіб.
Джерело: ТСН