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    У Китаї пиловий вихор зніс надувний батут, є жертви

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    <p>Інцидент стався в окрузі Ючен у центральній провінції Хенань</p> - У Китаї пиловий вихор зніс надувний батут, є жертви

    Інцидент стався в окрузі Ючен у центральній провінції Хенань

    Метеорологічна обсерваторія провінції Хенань повідомила, що пиловий вихор був діаметром близько 10 метрів

    У Китаї двоє дітей загинули і десятки отримали травми внаслідок стихії - пиловий вихор зніс надувний батут на місцевому ринку.

    Про це повідомляє CGTN.

    Інцидент стався в окрузі Ючен у центральній провінції Хенань 31 березня.

    Близько 20 потерпілих доправили до лікарні, у тому числі одну дитину із серйозними травмами.

    Метеорологічна обсерваторія провінції Хенань повідомила, що пиловий вихор був діаметром близько 10 метрів і тривав близько трьох-чотирьох хвилин.

    Пиловий вихор є погодним явищем, яке формується в теплі і сонячні дні. Його видно через пил, який вітер збирає і крутить по колу.

    Нагадаємо, в результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків і заблокований доступ до віддалених селах по всій країні.

    Також в результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані протягом останнього тижня загинули щонайменше 45 осіб. 

    Джерело: ТСН

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