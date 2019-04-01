У Китаї пиловий вихор зніс надувний батут, є жертви



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Інцидент стався в окрузі Ючен у центральній провінції Хенань

Метеорологічна обсерваторія провінції Хенань повідомила, що пиловий вихор був діаметром близько 10 метрів

У Китаї двоє дітей загинули і десятки отримали травми внаслідок стихії - пиловий вихор зніс надувний батут на місцевому ринку.

Про це повідомляє CGTN.

Інцидент стався в окрузі Ючен у центральній провінції Хенань 31 березня.

Близько 20 потерпілих доправили до лікарні, у тому числі одну дитину із серйозними травмами.

Метеорологічна обсерваторія провінції Хенань повідомила, що пиловий вихор був діаметром близько 10 метрів і тривав близько трьох-чотирьох хвилин.

Пиловий вихор є погодним явищем, яке формується в теплі і сонячні дні. Його видно через пил, який вітер збирає і крутить по колу.

Нагадаємо, в результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків і заблокований доступ до віддалених селах по всій країні.

Також в результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані протягом останнього тижня загинули щонайменше 45 осіб.

Джерело: ТСН