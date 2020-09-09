У Китаї почався автомобільний бум



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Самим популярним брендом став FAW-Volkswagen

У серпні продажі легкових автомобілів зросли на 8,9 відсотків в річному вираженні – рекордне зростання з травня 2018 року

На тлі відновлення економіки в Китаї почався автомобільний бум. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані Китайської асоціації пасажирських автомобілів.

Причиною такої динаміки стали як великі знижки, так і виведення на ринок нових моделей. Минулого місяця продані 1,7 мільйонів автомобілів. При цьому зроблено тільки 1,6 мільйонів машин, що на 0,2 відсотка менше, ніж рік тому.

Самим популярним брендом став FAW-Volkswagen, спільне підприємство китайської FAW Group і німецького Volkswagen. Його продажі виросли на 16,9 відсотка, до 194 тисяч.

На другому місці інше германо-китайське підприємство – SAIC-Volkswagen. Його продажі впали на 10,7 відсотків, до 144 тисячі автомобілів. Третьою йде спільна компанія SAIC і General Motors – 131 тисяча з ростом на 20,5 відсотків.

Різко зросли продажі люксових брендів – на 32 відсотки. За допомогою суттєвих знижок вони зайняли рекордну частку ринку в 15 відсотків. Ще сильніше (зростання на 43,7 відсотків) покращилася ситуація в сегменті автомобілів на альтернативній енергії. З них SAIC-GM-Wuling продав 18,3 тисячі автомобілів, BYD Auto – 14,3 тисячі, а Tesla – 11,8 тисяч.

Раніше повідомлялося, що в липні росіяни оновили рекорд за взятими кредитами на покупку автомобіля. Їхня кількість досягла 82,5 тисячі, зростання на 15 відсотків. Загальна сума автопозик склала 64,4 мільярда рублів, що на 6,3 відсотки більше, ніж рік тому. На думку експертів, таким чином покупці готувалися до очікуваного зростання цін.

Нагадаємо, що в Україні продовжує падати попит на електромобілі.