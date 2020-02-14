У Китаї понад 1700 лікарів заразилися новим коронавірусом



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Шість лікарів померли

В Китаї понад 1700 лікарів захворіли на новий коронавірус, шість із них померли. Про це повідомляє на CNN.

«У п'ятницю стало відомо, що 1716 медичних працівників по всій країні були заражені вірусом, шість з них померли. Згідно з даними Національної комісії з охорони здоров’я Китаю, близько 90% (87,5%) медиків родом з провінції Хубей, столицею якої є Ухань», - повідомили в ЗМІ.

Також повідомляється, що частину медиків залишають на карантині вдома, якщо в них виникає підозра на новий коронавірус. Вони можуть повернутись до роботи після результатів лабораторних тестів, які покажуть негативний результат на коронавірус COVID-19.

«Нін Чжу, медсестра в Ухані… підрахувала, що з 500 медичних працівників лікарні понад 130 можуть були заражені вірусом, яким поки що заразилися понад 60 тисяч людей у всьому світі. Вона відмовилася розголошувати назву своєї лікарні і попросила використовувати псевдонім, оскільки їй не дозволено виступати у ЗМІ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця ситуація не є унікальною, і в інших лікарнях також спостерігаються чисельні випадки підозр на коронавірус у медпрацівників. Часто в лікарнях цілі поверхи займають колишні колеги лікарів.

«Тільки в Ухані було заражено 1022 медичних працівників, що становить 73% інфекцій у провінції та 64% по всій країні. У місті з 11 мільйонами жителів є 398 лікарень та майже 6 тис. громадських клінік», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що така кількість заражених лікарів виникла через дефіцит медичних ресурсів у відділеннях інтенсивної терапії. Уханська влада підтвердила, що у них існує дефіцит спеціальних респіраторів N95, окулярів та захисних костюмів. Лікарні Уханю неодноразово просили про допомогу в соціальних мережах, закликаючи додатково пожертвувати захисні засоби, які життєво важливі для захисту лікарів від зараження вірусом від пацієнтів. В місцевій газеті Daily Daily, показали медичний персонал у лікарні в Ухані, який створював захисні засоби із пластикових мішків для сміття.

«В перші дні спалаху китайська влада неодноразово підкреслювала, що жоден медичний працівник не був заражений – що було важливою ознакою можливої передачі від людини до людини і дозволяло припустити, що вірус не є таким заразним», - вказано в ЗМІ.

Вказано, що у зв’язку з цим медики носили одноразові маски і не використовували засоби спецзахисту. Лише коли 20 січня уряд Китаю визнав, що коронавірус може поширюватись від людини людині – було виявлено зараження медичних працівників. Наразі зараження лікарів відбувається в різних містах Китаю.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб.