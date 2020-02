За межами Китаю вперше зафіксували смерть від коронавірусу

44-річний чоловік був другою підтвердженою людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019 nCoV

Першу смерть від коронавірусу зафіксували за межами Китаю - на Філіппінах.

Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Twitter.

На Філіппінах 1 лютого помер 44-річний чоловік.

«44-річний чоловік був другою підтвердженою людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019 nCoV. Він помер 1 лютого 2020 року», - йдеться в повідомленні.

A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc