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    За межами Китаю вперше зафіксували смерть від коронавірусу

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    За межами Китаю вперше зафіксували смерть від коронавірусу

    44-річний чоловік був другою підтвердженою людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019 nCoV

    Першу смерть від коронавірусу зафіксували за межами Китаю - на Філіппінах.

    Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Twitter.

    На Філіппінах 1 лютого помер 44-річний чоловік.

    «44-річний чоловік був другою підтвердженою людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019 nCoV. Він помер 1 лютого 2020 року», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 304 загиблих, майже 14 тисяч хворих.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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