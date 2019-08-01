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    У Китаї стався вибух на шахті, є жертви

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    У Китаї стався вибух на шахті, є жертви

    Згідно з офіційною версією, причиною вибуху став витік газу

    В результаті вибуху на вугільній шахті на півдні Китаю загинуло чотири особи, ще троє опинилися під завалами.

    Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

    «У результаті вибуху на вугільній шахті в південно-західній провінції Китаю Гуйчжоу загинули чотири людини», - йдеться в повідомленні.

    Вибух стався о 4 годині дня за місцевим часом в середу. Спочатку в пастці під завалами опинилися вісім осіб, проте станом на 8:30 ранку четверга одну людину було врятовано, четверо загинули і троє залишилися в шахті.

    Рятувальні роботи тривають. Ведеться розслідування причини вибуху.

    Раніше повідомлялося, що у Китаї стався зсув ґрунту: загинули 36 людей. 

     

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