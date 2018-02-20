У Китаї заборонять стриптиз на похоронах

Влада КНР вирішили ліквідувати популярне явище на траурних церемоніях

Міністерство культури Китайської Народної Республіки заявило про намір ліквідувати стриптиз на похоронах. Про це пише The Telegraph. Зокрема, мова йде про 19 міст в чотирьох провінціях, де виконання еротичного танцю під час траурних заходів є поширеним. Китайці вважають, що таким чином можна більш масово вшанувати пам'ять покійного, що має



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Похоронна процесія в КНР

Влада КНР вирішили ліквідувати популярне явище на траурних церемоніях

Міністерство культури Китайської Народної Республіки заявило про намір ліквідувати стриптиз на похоронах. Про це пише The Telegraph.

Зокрема, мова йде про 19 міст в чотирьох провінціях, де виконання еротичного танцю під час траурних заходів є поширеним.

Китайці вважають, що таким чином можна більш масово вшанувати пам'ять покійного, що має принести йому удачу в потойбічному світі.

Мінкульт країни просить громадян повідомляти за спеціальною гарячої лінією про подібні інциденти на похоронах. За допомогу у виявленні подібних фактів влада обіцяє заохотити небайдужих матеріально.

Раніше повідомлялося, що Китай допоможе Україні у виробництві електробусів.

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