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    Дві вулиці в центрі Києва перекриють майже на місяць

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    Вулицю Костьольну оновлюватимуть від вулиці Михайлівської до будинку №8 - Дві вулиці в центрі Києва перекриють майже на місяць
    Вулицю Костьольну оновлюватимуть від вулиці Михайлівської до будинку №8
    Фото: Вікіпедія

    Дорожники розпочинають ремонт вулиці Костьольної і Трьохсвятительської

    Із 5 до 27 червня на вулицях Костьольній і Трьохсвятительській у центрі Києва буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники розпочинають середній ремонт вулиці Костьольної. Оновлюватимуть її від вулиці Михайлівської до будинку №8.

    Також середній ремонт розпочинають на сусідній вулиці – Трьохсвятительській. Покриття на ній оновлюватиметься від вулиці Костьольної до будинку №11.

    Роботи виконають комплексно, аби двічі не обмежувати рух. Під час ремонту рух обмежать частково.

    Нагадаємо, у квітні Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконувався на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

    Також на Володимирському узвозі в Києві розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Під час ремонту рух транспорту на Володимирському узвозі частково обмежать. Обмеження діятимуть до 31 липня.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    Дві вулиці в центрі Києва перекриють майже на місяць