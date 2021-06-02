Дві вулиці в центрі Києва перекриють майже на місяць

Вулицю Костьольну оновлюватимуть від вулиці Михайлівської до будинку №8

Дорожники розпочинають ремонт вулиці Костьольної і Трьохсвятительської

Із 5 до 27 червня на вулицях Костьольній і Трьохсвятительській у центрі Києва буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники розпочинають середній ремонт вулиці Костьольної. Оновлюватимуть її від вулиці Михайлівської до будинку №8.

Також середній ремонт розпочинають на сусідній вулиці – Трьохсвятительській. Покриття на ній оновлюватиметься від вулиці Костьольної до будинку №11.

Роботи виконають комплексно, аби двічі не обмежувати рух. Під час ремонту рух обмежать частково.

Нагадаємо, у квітні Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконувався на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

Також на Володимирському узвозі в Києві розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Під час ремонту рух транспорту на Володимирському узвозі частково обмежать. Обмеження діятимуть до 31 липня.