У клініці Eurolab пояснили, що сталося з їхньою сторінкою у Facebook



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Зеленський здавав аналізи у клініці Eurolab Фото: Reuters

У Eurolab повідомили, що вже зв'язалися із адміністрацією соцмережі, щоб розблокувати сторінку у Facebook

Соцмережа Facebook заблокувала сторінку медичного центру Eurolab, співробітники якого раніше брали аналізи у кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Про це повідомили у самому медичному центрі.

За інформацією співробітниці Eurolab, їхню сторінку у соцмережі заблокували «у зв'язку з активністю».

«Активне листування було, і тому у Facebook є таке, що вони блокують сторінку», - розповіли у медцентрі.

«Треба зв'язатися з Facebook, це не так швидко, дзвонити ж туди нікуди, це все через листування, тому як тільки буде інформація, то відразу ж викладемо на сторінці, коли розблокується, або дамо коментар на нашому сайті», - зазначили у Eurolab.

У центрі додали, що вже зв'язалися із адміністрацією соцмережі, щоб розблокувати сторінку у Facebook.

Раніше повідомлялося, що користувачі 8 квітня не можуть зайти на сторінку медичного центру Eurolab у Facebook.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

У клініці Eurolab вибачилися перед Зеленським за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

Джерело: Українська правда