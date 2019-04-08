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    У клініці Eurolab пояснили, що сталося з їхньою сторінкою у Facebook

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    Зеленський здавав аналізи у клініці&nbsp;Eurolab&nbsp; - У клініці Eurolab пояснили, що сталося з їхньою сторінкою у Facebook
    Зеленський здавав аналізи у клініці Eurolab 
    Фото: Reuters

    У Eurolab повідомили, що вже зв'язалися із адміністрацією соцмережі, щоб розблокувати сторінку у Facebook

    Соцмережа Facebook заблокувала сторінку медичного центру Eurolab, співробітники якого раніше брали аналізи у кандидата у президенти Володимира Зеленського.

    Про це повідомили у самому медичному центрі.

    За інформацією співробітниці Eurolab, їхню сторінку у соцмережі заблокували «у зв'язку з активністю».

    «Активне листування було, і тому у Facebook є таке, що вони блокують сторінку», - розповіли у медцентрі.

    «Треба зв'язатися з Facebook, це не так швидко, дзвонити ж туди нікуди, це все через листування, тому як тільки буде інформація, то відразу ж викладемо на сторінці, коли розблокується, або дамо коментар на нашому сайті», - зазначили у Eurolab.

    У центрі додали, що вже зв'язалися із адміністрацією соцмережі, щоб розблокувати сторінку у Facebook.

    Раніше повідомлялося, що користувачі 8 квітня не можуть зайти на сторінку медичного центру Eurolab у Facebook.

    Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

    У клініці Eurolab вибачилися перед Зеленським за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

    Джерело: Українська правда

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