У Коломиї сталася стрілянина, постраждали двоє людей



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Правоохоронцям повідомили, що кілька невідомих осіб ведуть перестрілку між собою

У Коломиї Івано-Франківської області в середу, 5 вересня, відбулася стрілянина, в результаті чого постраждали дві людини.

Про це повідомляє місцевий телеканал NTK TV.

Інцидент у Коломиї стався на вулиці Чайковського. Правоохоронцям повідомили, що на вказаній вулиці чути постріли і кілька невідомих осіб ведуть перестрілку між собою.

Правоохоронці встановили, що з місця події з пораненнями нижніх кінцівок госпіталізовано двох осіб. Зараз їх оперують.

За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України.

Начальник місцевої поліції повідомив, що попередньо стріляли з гладкоствольної та травматичної зброї. Він також додав, що конфлікт виник на бульварі Лесі Українки, а згодом він переріс у суперечку із застосуванням зброї.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі.

Також повідомлялося, що в середу ввечері невідомі декілька разів вистрелили в одеського активіста Андрія Вагапова, він отримав поранення ніг.