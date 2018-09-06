  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Коломиї сталася стрілянина, постраждали двоє людей

    • Розсилка
    У Коломиї сталася стрілянина, постраждали двоє людей

    Правоохоронцям повідомили, що кілька невідомих осіб ведуть перестрілку між собою

    У Коломиї Івано-Франківської області в середу, 5 вересня, відбулася стрілянина, в результаті чого постраждали дві людини.

    Про це повідомляє місцевий телеканал NTK TV.

    Інцидент у Коломиї стався на вулиці Чайковського. Правоохоронцям повідомили, що на вказаній вулиці чути постріли і кілька невідомих осіб ведуть перестрілку між собою.

    Правоохоронці встановили, що з місця події з пораненнями нижніх кінцівок госпіталізовано двох осіб. Зараз їх оперують.

    За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України.

    Начальник місцевої поліції повідомив, що попередньо стріляли з гладкоствольної та травматичної зброї. Він також додав, що конфлікт виник на бульварі Лесі Українки, а згодом він переріс у суперечку із застосуванням зброї.

    Нагадаємо, 5 вересня у Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі.

    Також повідомлялося, що в середу ввечері невідомі декілька разів вистрелили в одеського активіста Андрія Вагапова, він отримав поранення ніг.

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал Івано-Франківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ