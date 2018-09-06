Невідомі підстрелили в Одесі активіста



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Поліція на місці стрілянини в Одесі

У активіста після поранення відкрилася кровотеча, він втрачав свідомість

У середу ввечері невідомі декілька разів вистрелили в одеського активіста Андрія Вагапова, він отримав поранення ніг.

Про це активіст повідомив у Facebook.

Спочатку він опублікував відео, записане одразу після нападу. На ньому можна побачити, що чоловік дістав поранення ніг.

Пізніше він написав, що «відпросився» з лікарні додому, але зрештою чоловік втратив свідомість і був вимушений залишитися.

«Погарячкував з «додому». Стало гірше, відкрилася кровотеча. Ще й свідомість втратив. Залишили в лікарні», - написав він.

У прес-службі поліції Одещини повідомили, що стрілянина сталася у Суворовському районі міста.

Зазначається, що правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

«Поліцейські продовжують огляд місця події. Заходи по встановленню осіб зловмисників тривають», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві зловмисник влаштував стрілянину у тролейбусі.