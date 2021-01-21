У Конго загинув український миротворець

Скріншот з фото у ЗСУ

Олександр Мулявка виконував службові обов’язки у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго

Причина трагічної загибелі Олександра Мулявка не повідомляється

У Демократичній Республіці Конго загинув український військовослужбовець 11 окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Олександр Мулявка. Про це повідомляє з пресслужба 11 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

«З глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11 окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов’язки у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго», ‒ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року у Демократичній Республіці Конго від раптової зупинки серця помер український військовослужбовець Сергій Савченко.

У листопаді минулого року у ДР Конго український військовий помер від Covid-19.

Як повідомлялося, 21 січня на Донбасі працював ворожий снайпер: поранено українського бійця.