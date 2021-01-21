На Тернопільщині загорівся військовий склад

Травмованих та загиблих на місті пожежі не виявлено

На складі зайнялися автомобільні шини та побутові відходи

На Тернопільщині вранці, 21 січня, загорівся склад на території однієї з військових частин. Про це повідомило обласне управління ДСНС у Facebook.

Зазначається, що на складі загорілися автомобільні шини та побутові відходи.

«О 06:13 до Бережанських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини по вул. Золочівська. Пожежа локалізована о 06:47 і ліквідована о 9:45 на площі 112 кв м. Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи», ‒ йдеться у повідомленні.

Рятувальники поінформували, що на місце події було направлено два відділення державної пожежно-рятувальної частини та оперативну групу Бережанського районного відділу.

Крім підрозділів ДСНС додатково залучено пожежний розрахунок військової частини.

Травмованих та загиблих на місті пожежі не виявлено.

Тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.

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