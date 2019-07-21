У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото



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Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці № 900044 Фото: Посольство України в Республіці Корея

Дільниця там відчинилася о другій ночі за київським часом

У столиці Республіки Корея Сеулі вже працює виборча дільниця на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Вона відчинилася у приміщенні Посольства України в Республіці Корея о восьмій ранку за місцевим часом. У Києві тоді була друга година ночі.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

У посольстві нагадують, що проголосувати зможуть ті українці, які перебувають на консульському обліку. Виборцям із собою потрібно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон (не внутрішній).

О другій ночі за Києвом і о восьмій за місцевим часом також відкрилася виборча дільниця в столиці Японії Токіо.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

А завершиться голосування за кордоном на дільниці в американському Сан-Франциско о 6:00 за київським часом 22 липня.

Нагадаємо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.