У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото
Дільниця там відчинилася о другій ночі за київським часом
У столиці Республіки Корея Сеулі вже працює виборча дільниця на позачергових виборах до Верховної Ради України.
Вона відчинилася у приміщенні Посольства України в Республіці Корея о восьмій ранку за місцевим часом. У Києві тоді була друга година ночі.
Про це повідомляє пресслужба посольства.
У посольстві нагадують, що проголосувати зможуть ті українці, які перебувають на консульському обліку. Виборцям із собою потрібно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон (не внутрішній).
О другій ночі за Києвом і о восьмій за місцевим часом також відкрилася виборча дільниця в столиці Японії Токіо.
Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.
А завершиться голосування за кордоном на дільниці в американському Сан-Франциско о 6:00 за київським часом 22 липня.
Нагадаємо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.