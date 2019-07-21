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    У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото

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    <span>Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці № 900044&nbsp;</span> - У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото
    Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці № 900044 
    Фото: Посольство України в Республіці Корея

    Дільниця там відчинилася о другій ночі за київським часом

    У столиці Республіки Корея Сеулі вже працює виборча дільниця на позачергових виборах до Верховної Ради України.

    Вона відчинилася у приміщенні Посольства України в Республіці Корея о восьмій ранку за місцевим часом. У Києві тоді була друга година ночі.

    Про це повідомляє пресслужба посольства.

    У посольстві нагадують, що проголосувати зможуть ті українці, які перебувають на консульському обліку. Виборцям із собою потрібно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон (не внутрішній).

    О другій ночі за Києвом і о восьмій за місцевим часом також відкрилася виборча дільниця в столиці Японії Токіо.

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    У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото
    У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото
    У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото
    У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото
    У Кореї українці вже голосують за нову Раду: фото
    Фото: Посольство України в Республіці Корея

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    А завершиться голосування за кордоном на дільниці в американському Сан-Франциско о 6:00 за київським часом 22 липня. 

    Нагадаємо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

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