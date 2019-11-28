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    Путін присоромив жителя Санкт-Петербурга за його думки про Україну

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    Путін присоромив жителя Санкт-Петербурга за його думки про Україну

    «Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати», - заявив Путін чоловіку, з яким поспілкувався в Санкт-Петербурзі

    Президент Росії Володимир Путін, спілкуючись з жителями Санкт-Петербурга, порадив не зациклюватися на українській проблематиці.

    На зустрічі один з тих, хто звертався до Путіна, був особливо активний і виклав власні думки з кількох питань, в тому числі і про Україну. Вислухавши його, Путін зауважив: «Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати».

    Президент РФ таким чином підтримав точку зору ряду аналітиків про те, що українська тематика стала займати в російських ЗМІ дуже багато місця, пише «Интерфакс».

    До слова, більше половини молоді в Росії у віці 18-24 років висловило бажання переїхати за кордон на постійне місце проживання, свідчить опитування «Левада-центру».

    У порівнянні із 2014 роком, тоді за кордон хотіли переїхати лише 22% російської молоді.

    Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає російський Калінінград територією своєї держави, бо «ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія».

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