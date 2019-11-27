Путін змінив тактику, щоб затягнути Україну в імперію

В Нормандії «миротворець» Путін буде говорити, що він за мир

Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою

Путін повністю змінив тактику. Військову операцію змінили на економічну, енергетичну і політичну операцію з захоплення України. Путін вже отримав український ринок електроенергетики, і українці почали годувати російське Інтер РАО, російських шахтарів і російський бюджет.

Тепер вони повертають спеціальну дивізію російських військ – «Газпром». Наступним кроком буде відновлення «экономических связей», а по факту - відмова від Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Далі буде більше: «братские народы должны возобновить гуманитарные связи».

А в Нормандії «миротворець» Путін буде говорити, що він за мир.

Тільки по факту це буде «русский мир».

І на завершення.

Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою. Не вийшло затягти нас в імперію через єдиний економічний простір, тепер тягнуть по-новому.

Джерело: блог Арсенія Яценюка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»