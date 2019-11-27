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    Думки вголос

    Путін змінив тактику, щоб затягнути Україну в імперію

    • Арсеній Яценюк

      Лідер «Народного фронту»

    • Розсилка
    В Нормандії &laquo;миротворець&raquo; Путін буде говорити, що він за мир - Путін змінив тактику, щоб затягнути Україну в імперію
    В Нормандії «миротворець» Путін буде говорити, що він за мир

    Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою

    Путін повністю змінив тактику. Військову операцію змінили на економічну, енергетичну і політичну операцію з захоплення України. Путін вже отримав український ринок електроенергетики, і українці почали годувати російське Інтер РАО, російських шахтарів і російський бюджет.

    Тепер вони повертають спеціальну дивізію російських військ – «Газпром». Наступним кроком буде відновлення «экономических связей», а по факту - відмова від Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

    Далі буде більше: «братские народы должны возобновить гуманитарные связи».

    А в Нормандії «миротворець» Путін буде говорити, що він за мир.

    Тільки по факту це буде «русский мир».

    І на завершення.

    Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою. Не вийшло затягти нас в імперію через єдиний економічний простір, тепер тягнуть по-новому.

    Джерело: блог Арсенія Яценюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія газ економіка Газпром Путін
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