У Кремлі назвали «колапсом» стосунки зі США

Внутрішня обстановка у США несприятлива щодо Росії, вважає Пєсков

Між президентами Росії Володимиром Путіним і США Дональдом Трампом склалися б хороші відносини, але цьому заважає «внутрішня обстановка» у Штатах і колапс у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Усі ми знаємо про контакти по лінії спецслужб, і це говорить про те, що



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Зустріч Путіна з Трампом може відбутися у другій половині 2018 року

Внутрішня обстановка у США несприятлива щодо Росії, вважає Пєсков

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Між президентами Росії Володимиром Путіним і США Дональдом Трампом склалися б хороші відносини, але цьому заважаєвнутрішня обстановка» у Штатах і колапс у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Усі ми знаємо про контакти по лінії спецслужб, і це говорить про те, що потенціал є і він дуже багатий. Просто потрібно вивести весь комплекс двосторонніх відносин з піке, в яке він увійшов і поки ніяк не виходить», – сказав він.

Також речник російського президента припустив, що відносини між Путіним і Трампом «могли бути ще кращими», якби не внутрішньополітична ситуація в США.

«Очевидно, що внутрішня обстановка (у США – ред.) несприятлива щодо нашої країни», – додав Пєсков.

За його словами, зустріч Путіна з Трампом може відбутися у другій половині 2018 року.

«Президент Росії буде так чи інакше мати можливість говорити з президентом США на полях майбутніх міжнародних багатосторонніх заходів, яких втім, найближчим часом поки не передбачається. Це скоріш не термінова перспектива. Це друга половина наступного року», – сказав прес-секретар Путіна.

Також Пєсков запевнив, що «по найбільш гострим ситуаціям, наприклад, таким як Сирія, контакти між двома президентами здійснюються».

Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

Нагадаємо, експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара.