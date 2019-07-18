«У Кремлі пішли за ординським принципом». Політолог пояснив, чому Бойко і Медведчук їздять до Москви



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Юрій Бойко 22 березня з'їздив у Москву з Віктором Медведчуком, де зустрілись із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим

«У Москві дали ярлик Бойку-Медведчуку», - каже Левусь

Після початку російської агресії і шаленого опору їй російська політика мімікрувала - у Кремлі пішли за ординським принципом. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь.

«Москва вимушена була сконцентрувати свої зусилля на одній політичній силі, хоча до парламенту йдуть (21 липня 2019 відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради, – «Главком») дві проросійські сили, але в Росії ресурс уже не той. Тому пішли за ординським принципом, коли московські, тверські князі сперечалися, хто з них більш легітимний, їздили за ярликом. Тому, умовно кажучи, дали ярлик Бойку-Медведчуку», - пояснив політолог.

Левусь пригадав, як колись у 2011 році їздив до Придністров’я спостерігати за виборами у цій самопроголошеній республіці. «Участь в перегонах брали два проросійські кандидати Євген Шевчук і Анатолій Камінський. Між іншим обидва етнічні українці. Так от, із виборцями вони працювали дуже цікаво. Вони доводили хто з них більш легітимний. Раз – і з’явився біг-борд Камінський з Путіним, раз- і з’явився біг-борд Шевчук з Медведєвим», - розказав він.

Як повідомлялось 20 червня, співголова «Опозиційної платформи - За життя» Юрій Бойко розповів, навіщо приїжджав до Росії разом з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. За його словами, метою його поїздки було питання зниження завищених комунальних тарифів для жителів України. Бойко пояснив, що він двічі відвідав Росію для того, щоб з'ясувати чи можна знизити тарифи.

Нагадаємо, через попередній політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.

Служба безпеки пообіцяла у стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питанням є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.

Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.

Раніше ЗМІ повідомляли, що попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви. Він нібито має дозвіл на польоти для проведення офіційних переговорів щодо звільнення українських заручників.