  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Кремлі спростували слова про «таємні зустрічі» Путіна і Порошенка

    Пєсков заявив про непорозуміння щодо зустрічі Порошенка з Путіним
    Інформацію про зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним не правильно зрозуміли. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС. «Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були», — сказав Пєсков. Раніше
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    Пєсков розповів про таємні зустрічі Путіна і Порошенка
    Пєсков розповів про таємні зустрічі Путіна і Порошенка

    Пєсков заявив про непорозуміння щодо зустрічі Порошенка з Путіним

    Інформацію про зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним не правильно зрозуміли.

    Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

    «Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були», — сказав Пєсков.

    Раніше в інтерв'ю російському телеканалу речник президента Росії на питання «коли востаннє Порошенко спілкувався з Путіним» заявив, що мали місце зустрічі і переговори, про яких не повідомляли у ЗМІ.

    Адміністрація президента України заперечила здійснення двосторонніх контактів між главою держави Петром Порошенком і лідером Росії Володимиром Путіним. Відповідне повідомлення розповсюдила Банкова.

    Петро Порошенко Росія ЗМІ Адміністрація Президента Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ