У Кремлі спростували слова про «таємні зустрічі» Путіна і Порошенка

Пєсков заявив про непорозуміння щодо зустрічі Порошенка з Путіним

Інформацію про зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним не правильно зрозуміли. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС. «Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були», — сказав Пєсков. Раніше



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Пєсков розповів про таємні зустрічі Путіна і Порошенка

Пєсков заявив про непорозуміння щодо зустрічі Порошенка з Путіним

Інформацію про зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним не правильно зрозуміли.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були», — сказав Пєсков.

Раніше в інтерв'ю російському телеканалу речник президента Росії на питання «коли востаннє Порошенко спілкувався з Путіним» заявив, що мали місце зустрічі і переговори, про яких не повідомляли у ЗМІ.

Адміністрація президента України заперечила здійснення двосторонніх контактів між главою держави Петром Порошенком і лідером Росії Володимиром Путіним. Відповідне повідомлення розповсюдила Банкова.