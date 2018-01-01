У Кремлі спростували слова про «таємні зустрічі» Путіна і Порошенка
- Вчора, 23:59
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Пєсков заявив про непорозуміння щодо зустрічі Порошенка з Путіним
Інформацію про зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним не правильно зрозуміли.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
«Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були», — сказав Пєсков.
Раніше в інтерв'ю російському телеканалу речник президента Росії на питання «коли востаннє Порошенко спілкувався з Путіним» заявив, що мали місце зустрічі і переговори, про яких не повідомляли у ЗМІ.
Адміністрація президента України заперечила здійснення двосторонніх контактів між главою держави Петром Порошенком і лідером Росії Володимиром Путіним. Відповідне повідомлення розповсюдила Банкова.