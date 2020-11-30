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    У світі

    Названа причина смерті легендарного актора Шона Коннері

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    <p>Шон Коннері відійшов у вічність уві сні</p> - Названа причина смерті легендарного актора Шона Коннері

    Шон Коннері відійшов у вічність уві сні

    Шон Коннері помер 31 жовтня у віці 90 років

    Британський актор Шон Коннері, якого називають найкращим Джеймсом Бондом, помер через викликану пневмонією дихальну недостатність, вік і аритмію.

    Про це 29 листопада пише портал TMZ з посиланням на свідоцтво про смерть зірки.

    У документі зазначено, що артист помер 31 жовтня. Серед причин смерті також називаються фібриляція передсердь та інші проблеми з серцем.

    Раніше сім'я розкрила подробиці смерті Шона Коннері.

    За словами його сина Джейсона, артист «пішов тихо уві сні». В останні дні поруч з ним знаходилися всі члени сім'ї, які змогли прибути в столицю Багамських островів Нассау, додав він.

    Нагадаємо, 31 жовтня у віці 90 років помер шотландський актор, лауреат премії Оскар та перший виконавець ролі Джеймса Бонда Шон Коннері.

    На рахунку Коннері ролі у понад 70 стрічках. Найбільшу популярність акторові принесла роль Джеймса Бонда. Коннері став першим її виконавцем, зігравши в семи фільмах «Бондіани». За результатами опитування британських ЗМІ, він вважався кращим втіленням образу агента 007. 

    Серед інших найвідоміших фільмів, де знявся Коннері – «Убивство у Східному експресі», «Недоторканні» та «Індіана Джонс і останній хрестовий похід».

    Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім Оскара за фільм  «Недоторканні» на його рахунку – дві нагороди BAFTA та три Золотих глобуси. У 2000 році Коннері отримав лицарський титул.

    У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя. В останні роки актор був відомий тим, що гаряче підтримував ідею незалежності Шотландії та її вихід зі складу Сполученого Королівства. 

    Теги: смерть артист актор
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