Названа причина смерті легендарного актора Шона Коннері

Шон Коннері помер 31 жовтня у віці 90 років

Британський актор Шон Коннері, якого називають найкращим Джеймсом Бондом, помер через викликану пневмонією дихальну недостатність, вік і аритмію.

Про це 29 листопада пише портал TMZ з посиланням на свідоцтво про смерть зірки.

У документі зазначено, що артист помер 31 жовтня. Серед причин смерті також називаються фібриляція передсердь та інші проблеми з серцем.

Раніше сім'я розкрила подробиці смерті Шона Коннері.

За словами його сина Джейсона, артист «пішов тихо уві сні». В останні дні поруч з ним знаходилися всі члени сім'ї, які змогли прибути в столицю Багамських островів Нассау, додав він.

Нагадаємо, 31 жовтня у віці 90 років помер шотландський актор, лауреат премії Оскар та перший виконавець ролі Джеймса Бонда Шон Коннері.

На рахунку Коннері ролі у понад 70 стрічках. Найбільшу популярність акторові принесла роль Джеймса Бонда. Коннері став першим її виконавцем, зігравши в семи фільмах «Бондіани». За результатами опитування британських ЗМІ, він вважався кращим втіленням образу агента 007.

Серед інших найвідоміших фільмів, де знявся Коннері – «Убивство у Східному експресі», «Недоторканні» та «Індіана Джонс і останній хрестовий похід».

Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім Оскара за фільм «Недоторканні» на його рахунку – дві нагороди BAFTA та три Золотих глобуси. У 2000 році Коннері отримав лицарський титул.

У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя. В останні роки актор був відомий тим, що гаряче підтримував ідею незалежності Шотландії та її вихід зі складу Сполученого Королівства.