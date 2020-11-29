Від коронавірусу помер поліцейський, якому вчора ще збирали гроші на лікування

Правоохоронцю було 38 років, 18 з яких він віддав службі у поліції

Старший сержант поліції Бориспільського відділу поліції Віктор Кириченко помер від ускладнень коронавірусної інфекції у лікарні.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у соцмережі Facebook.

«18 років Віктор Іванович віддав службі у поліції. Ми втратили сумлінного і відповідального працівника, товариша та колегу по службі. Висловлюю щире співчуття родині та близьким», – написав він.

Віктор Кириченко мав 38 років. Ще вчора, 28 листопада, поліція Борисполя зверталася по допомогу для колеги, який перебував на лікуванні у Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу було неможливим у зв’язку з його тяжким станом.

Наразі, поліцейський колектив обіцяє докласти зусиль, щоб допомогти та підтримати родину у цей важкий час.