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    Від коронавірусу помер поліцейський, якому вчора ще збирали гроші на лікування

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    Від коронавірусу помер поліцейський, якому вчора ще збирали гроші на лікування

    Правоохоронцю було 38 років, 18 з яких він віддав службі у поліції

    Старший сержант поліції Бориспільського відділу поліції Віктор Кириченко помер від ускладнень коронавірусної інфекції у лікарні.

    Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у соцмережі Facebook.

    «18 років Віктор Іванович віддав службі у поліції. Ми втратили сумлінного і відповідального працівника, товариша та колегу по службі. Висловлюю щире співчуття родині та близьким», – написав він.

    Віктор Кириченко мав 38 років. Ще вчора, 28 листопада, поліція Борисполя зверталася по допомогу для колеги, який перебував на лікуванні у Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу було неможливим у зв’язку з його тяжким станом. 

    Наразі, поліцейський колектив обіцяє докласти зусиль, щоб допомогти та підтримати родину у цей важкий час.

    Теги: смерть Київщина поліція хвороби коронавірус
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