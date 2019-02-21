У Криму Росія могла розмістити ядерні боєприпаси - Чубаров



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Рефат Чубаров

За словами Чубарова, Україна разом з міжнародними партнерами шукає механізмів та чіткого плану щодо деокупації Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про ймовірне розміщення Росією в окупованому Криму ядерних боєприпасів, що можуть бути застосовані ракетами та стратегічною авіацією.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Те, що в Криму можуть бути розміщені ядерні боєприпаси, які можуть бути донесені до місця використання відповідними ракетами і літаками, вже ні для кого не є секретом», - сказав Чубаров.

За його словами, Україна разом з міжнародними партнерами шукає механізмів та чіткого плану щодо деокупації Криму, щоб змусити Росію повернутися в рамки міжнародного права.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що їздив до Криму наприкінці лютого 2014 року та бачив будівлі, оточені російськими військовими.

Раніше Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко зауважив, що кількість військ, які Росія на сьогодні розмістила в окупованому Криму, перевищує навіть рівень радянської військової присутності на півострові у часи СРСР.

Джерело: УНІАН