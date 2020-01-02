Прикордонники затримали молдаванина на BMW, обклеєному символікою СРСР (фото)



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На кузові автомобіля була наклеєна символіка радянського союзу Фото: Держприкордонслужба

На автомобілі громадянина Молдови із саморобними номерами

У пункті пропуску «Кучурган» на кордоні з Молдовою під час перетину кордону іноземцем на автомобілі BMW прикордонники звернули увагу на реєстраційні номери транспортного засобу та наклеєну символіку СРСР.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що номерні знаки автівки 1990 року випуску саморобні, а наданий на контроль технічний паспорт невстановленого зразка. Крім того, на кузові автомобіля шанувальника радянщини демонстративно була наклеєна символіка радянського союзу.

Згодом, під час огляду транспортного засобу громадянина Молдови військовослужбовці Білгород-Дністровського загону знайшли справжні документи на авто.

За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 436-1 ККУ «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» та ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», повідомлено компетентні правоохоронні органи.

Автомобіль чоловіка вилучено та передано співробітникам Нацполіції.