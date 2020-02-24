У Кропивницькому чоловік відкрив стрілянину по патрульних



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Фото: mvs.gov.ua

Стрілку повідомили про підозру в посяганні на життя співробітника правоохоронних органів

У Кропивницького нетверезий чоловік відкрив стрілянину по автомобілю патрульних поліцейських. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що інцидент стався близько опівночі 23 лютого.

Невідомий, побачивши службовий автомобіль поліцейських, відкрив по ньому вогонь, після чого втік. Його затримали біля одного з розважальних закладів через кілька годин.

«Інспектори Управління патрульної поліції (УПП) в Кіровоградській області під час патрулювання однієї з вулиць Кропивницького побачили на проїжджій частині чоловіка. Поліцейські наблизилися до нього, але чоловік раптово зробив кілька пострілів у їхній автомобіль та почав тікати. Вже за кілька годин оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі співробітниками УВП затримали стрілка біля одного з розважальних закладів міста», - розповіли правоохоронці.

Фото: mvs.gov.ua

Стрільцем виявився 24-річний житель Черкаської області. Під час огляду у нього було вилучено пневматичний пістолет. Правоохоронці зазначили, що чоловік був у нетверезому стані.

За цим фактом фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Стрілку загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.