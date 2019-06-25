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    СБУ спростувала інформацію про вбивство причетного до катастрофи МН17

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    <p>Один із підозрюваних у збитті &laquo;Боїнга&raquo; MH17 Леонід Харченко</p> - СБУ спростувала інформацію про вбивство причетного до катастрофи МН17

    Один із підозрюваних у збитті «Боїнга» MH17 Леонід Харченко

    У відомстві зазначили, що Леонід Харченко в юності відсидів у в’язниці

    Одного з офіційних підозрюваних у катастрофі літака рейсу MH17 Леоніда Харченка ще в юності засудили на п’ять років років колонії загального режиму. Про це заявив представник Служби безпеки України, генерал-майор Ігор Гуськов, повідомляє «Радіо Свобода».

    «У 1987 році, в грудні, йому на той момент було усього 15 років, він був затриманий за статтею 117 ч. 3 КК УРСР. Якщо не полінуватися і підняти цю статтю, то вона зовсім «тухла». Це зґвалтування групою осіб. Більше того, він отримав термін у 16 років, засуджений на п’ять років. І три роки він провів у місцях позбавлення волі у місті Дубно, Рівненської області», - сказав Гуськов.

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    Харченка умовно-достроково звільнили 24 травня 1991 року. Таким чином його звільнили на 1 рік і 7 місяців раніше присуджених йому п’яти років позбавлення волі.

    Гуськов також заперечив інформацію про загибель Харченка. 

    «Це не перший випадок, коли терористи з того боку, або їхнє близьке оточення поширюють таку інформацію – про загибель або смерть. Харченко віддав би зараз усе, аби його сліди загубилися. Насправді та інформація, яка є в Служби безпеки України не дозволяє говорити про те, що він мертвий», – розповіли в СБУ.

    Наразі у базі МВС Леонід Харченко перебуває у розшуку за статтями 341 ч. 1 та 260 ч. 5 – це захоплення державних органів влади, а також створення незаконних збройних формувань, що призвело до загибелі людей або інших важких наслідків.

    Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причтетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

    Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

    У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

     Читайте також: Катастрофа МН17: що відомо про громадянина України, причетного до теракту


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