У Лас-Вегасі затримали мільярдера з валізами, повними кокаїну



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Генрі Ніколас III є співвласником компанії Broadcom

Чоловіка підозрюють у торгівлі та розповсюдженні наркотиків: героїну, кокаїну, метамфетаміну та екстазі

У Лас-Вегасі поліція заарештувала мільярдера і співзасновника компанії із розробки напівпровідникової продукції Broadcom Генрі Ніколаса III.

Як повідомляє Los Angeles Times, чоловіка підозрюють в торгівлі та розповсюдженні наркотиків: героїну, кокаїну, метамфетаміну та екстазі.



Наркотики співробітники поліції знайшли в номері готелю, їх викликала охорона готелю.

Варто відзначити, що разом з співзасновником Broadcom, поліція затримала жінку на ім'я Ешлі Фарго. На даний момент вони обидва випущені під заставу.

Адвокат Николоса Девід Чеснофф заявив про те, що він разом з командою проводить власне розслідування.

Судовий розгляд щодо підозрюваних заплановано на вересень.