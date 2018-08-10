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    У Лас-Вегасі затримали мільярдера з валізами, повними кокаїну

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    <p>Генрі Ніколас III є співвласником компанії Broadcom</p> - У Лас-Вегасі затримали мільярдера з валізами, повними кокаїну

    Генрі Ніколас III є співвласником компанії Broadcom

    Чоловіка підозрюють у торгівлі та розповсюдженні наркотиків: героїну, кокаїну, метамфетаміну та екстазі

    У Лас-Вегасі поліція заарештувала мільярдера і співзасновника компанії із розробки напівпровідникової продукції Broadcom Генрі Ніколаса III.

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    Як повідомляє Los Angeles Times, чоловіка підозрюють в торгівлі та розповсюдженні наркотиків: героїну, кокаїну, метамфетаміну та екстазі.

    Наркотики співробітники поліції знайшли в номері готелю, їх викликала охорона готелю. 

    Варто відзначити, що разом з співзасновником Broadcom, поліція затримала жінку на ім'я Ешлі Фарго. На даний момент вони обидва випущені під заставу.

    Адвокат Николоса Девід Чеснофф заявив про те, що він разом з командою проводить власне розслідування.

    Судовий розгляд щодо підозрюваних заплановано на вересень.

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