Поліція знайшла поле конопель під Одесою



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Рослину було висаджено на двох гектарах земельної ділянки

Силовики виявили біля села Кислиці Одеської області поле з більш ніж 20 тисячами кущів конопель. Рослину було висаджено на двох гектарах земельної ділянки, яка належить аграрно-рибогосподарському кооперативу, повідомили в обласній поліції.

«Під час обшуку на зазначеній території перебував охоронець і тракторист з технікою. Частина насаджень на той час уже була скошена, а поле випалено. Зараз правоохоронці здійснюють вилучення інших рослин. Також проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до їхнього посіву та вирощування», - зазначили правоохоронці.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зловмисникам загрожує від трьох до семи років в'язниці.