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    Новини

    Поліція знайшла поле конопель під Одесою

    • Розсилка
    Поліція знайшла поле конопель під Одесою

    Рослину було висаджено на двох гектарах земельної ділянки

    Силовики виявили біля села Кислиці Одеської області поле з більш ніж 20 тисячами кущів конопель. Рослину було висаджено на двох гектарах земельної ділянки, яка належить аграрно-рибогосподарському кооперативу, повідомили в обласній поліції.

    «Під час обшуку на зазначеній території перебував охоронець і тракторист з технікою. Частина насаджень на той час уже була скошена, а поле випалено. Зараз правоохоронці здійснюють вилучення інших рослин. Також проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до їхнього посіву та вирощування», - зазначили правоохоронці.

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    Поліція знайшла поле конопель під Одесою
    Поліція знайшла поле конопель під Одесою
    Поліція знайшла поле конопель під Одесою

    За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зловмисникам загрожує від трьох до семи років в'язниці.

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