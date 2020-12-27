У Латвії – рекордна кількість померлих від Covid-19

З початку пандемії в Латвії від вірусу померло 559 чоловік

За добу в прибалтійській країні померло 44 людини

Як свідчать дані Центру профілактики і контролю захворювань Латвії, сьогодні в цій прибалтійській країні померли 44 людини, заражених Covid-19. За даними «Інтерфакс-Україна», це є рекордом за кількістю померлих за добу. 26 грудня повідомлялося про 13 померлих з підтвердженим коронавірусом.

За останню добу в республіці виявлено 511 нових випадків зараження. Напередодні повідомлялося про 399 виявлених випадків. З моменту початку епідемії в Латвії померли 559 осіб з коронавірусом.

У інших прибалтійських державах ситуація також залишається напруженою.

В Естонії зареєстровано 370 нових випадків зараження коронавірусом, напередодні повідомлялося про 446 випадків, повідомив у неділю департамент здоров'я.

Про померлих за останні дві доби не повідомляється, всього з початку епідемії в Естонії померли 202 людини.

Згідно Департаменту статистики Литви, за минулу добу виявлено 1 668 нових випадків зараження коронавірусом. У суботу повідомлялося про 2350 нових випадків.

Зазначається, що за добу 26 осіб з коронавірусом померло. Всього з початку пандемії в Литві померло 1254 людини з підтвердженим діагнозом Covid-19.