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    У Латвії – рекордна кількість померлих від Covid-19

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    З початку пандемії в Латвії від вірусу померло 559 чоловік - У Латвії – рекордна кількість померлих від Covid-19
    З початку пандемії в Латвії від вірусу померло 559 чоловік
    Фото: delfi.lv

    За добу в прибалтійській країні померло 44 людини

    Як свідчать дані Центру профілактики і контролю захворювань Латвії, сьогодні в цій прибалтійській країні померли 44 людини, заражених Covid-19. За даними «Інтерфакс-Україна», це є рекордом за кількістю померлих за добу. 26 грудня повідомлялося про 13 померлих з підтвердженим коронавірусом.

    За останню добу в республіці виявлено 511 нових випадків зараження. Напередодні повідомлялося про 399 виявлених випадків. З моменту початку епідемії в Латвії померли 559 осіб з коронавірусом.

    У інших прибалтійських державах ситуація також залишається напруженою.

    В Естонії зареєстровано 370 нових випадків зараження коронавірусом, напередодні повідомлялося про 446 випадків, повідомив у неділю департамент здоров'я.

    Про померлих за останні дві доби не повідомляється, всього з початку епідемії в Естонії померли 202 людини.

    Згідно Департаменту статистики Литви, за минулу добу виявлено 1 668 нових випадків зараження коронавірусом. У суботу повідомлялося про 2350 нових випадків.

    Зазначається, що за добу 26 осіб з коронавірусом померло. Всього з початку пандемії в Литві померло 1254 людини з підтвердженим діагнозом Covid-19.

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    Теги: Естонія Латвія Литва карантин коронавірус
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