У Лаврова відреагували на різку заяву Трампа



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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова порадила США «також реалізувати свої обіцянки, які були дані міжнародному співтовариству»

«Перш ніж давати поради комусь звідкись йти, Сполученим Штатам потрібно реалізувати власну концепцію виходу, зокрема з Сирії», - сказала Захарова

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США повинні виконати обіцянки щодо виведення своїх військ з Сирії перш, ніж давати Росії поради щодо Венесуели.

«Перш ніж давати поради комусь звідкись йти, Сполученим Штатам потрібно реалізувати власну концепцію виходу, зокрема з Сирії», - сказала Захарова в середу в ефірі Першого каналу.

За її словами, вивести американські війська із Сирії можна дуже швидко, але поки цього не зроблено.

«Тому перш, ніж розпоряджатися законними інтересами інших країн, я би порадила адміністрації США також реалізувати свої обіцянки, які були дані міжнародному співтовариству», - сказала Захарова.

Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: ТАСС