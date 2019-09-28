У лікарні помер один із постраждалих у ДТП на Черкащині



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Остаточна кількість постраждалих склала 11 осіб

Помер один з потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді поблизу Жашкова (Черкаська обл.) на трасі Київ-Одеса, передає видання «Громадське».

«Один з пасажирів, що потрапили в ДТП на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова, помер у лікарні», - повідомив представник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко.

За його словами, остаточна кількість постраждалих склала 11 осіб.

Як повідомлялося, на Черкащині в суботу вранці сталася ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля, п'ятеро осіб отримали травми і госпіталізовані до Жашківської лікарні.