Впорався без антибіотиків. Ляшко розповів, як хворів на Covid-19 після вакцинації

Ляшко вилікувався без застосування імуномодуляторів, противірусних засобів та без застосування антибактеріальних препаратів

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що після щеплення від коронавірусу людина може захворіти на Covid-19, однак у цьому випадку захворювання перебігатиме у легкій формі. Про це Ляшко повідомив під час брифінгу.

«Чи можуть люди захворіти після вакцинації так, як це відбулось у моєму випадку? Можуть, але хвороба буде протікати легко, без тяжкого чи середньої тяжкості перебігу», – розповів він.

За словами Ляшка, який захворів за два тижні після щеплення, він відчував симптоми лише протягом перших двох днів.

«Перебіг моєї хвороби був легким, майже без симптомів, лише перші два дні», – зазначив посадовець.

Він додав, що вилікувався без застосування імуномодуляторів, противірусних засобів та без застосування антибактеріальних препаратів.

Також Ляшко нагадав, що щодо всіх зареєстрованих та дозволених до використання вакцин проводились дослідження щодо їхньої здатності запобігти появі тяжкої форми захворювання, яке потребуватиме шпиталізації та реанімаційних заходів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною CoviShield. Він пояснив, що захворів у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

2 березня він отримав щеплення проти Covid-19 вакциною Covishield. Окрім нього щепилися міністр охорони здоров'я Максим Степанов та президент Володимир Зеленський.

25 березня Віктор Ляшко повернувся на роботу.

Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між введення доз вакцини проти коронавірусу до 12 тижнів.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

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