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    ﻿У літака Зеленського відмовив двигун – ЗМІ

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    Несправність літака Зеленського виявили до зльоту - ﻿У літака Зеленського відмовив двигун – ЗМІ
    Несправність літака Зеленського виявили до зльоту
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський приблизно півтори години чекав, що літак відремонтують, однак цього не сталося

    У Чугуєві Харківської області зламався президентський літак, у нього відмовив двигун. Про це 20 листопада повідомило НВіз посиланням на джерела.

    За словами співрозмовника, після візиту у Станицю Луганську Луганської області Зеленський мав вилетіти з Чугуєва Харківської області в Очаків Миколаївської області, куди прибули українські кораблі, захоплені Росією в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Перед зльотом виявилося, що в літака відмовив двигун.

    Зеленський приблизно півтори години чекав, що літак відремонтують, однак цього не сталося.

    Президенту запропонували військовий борт, але він, «знервовано висловлюючи побоювання щодо своєї безпеки, відмовився летіти ним», повідомляє «Depo.Харків».

    Через це ухвалили рішення летіти в Очаків із харківського аеропорту, куди з Києва вислали літак Airbus. Зеленський на машині виїхав до Харкова.

    Джерело «Depo.Харків» у системі органів безпеки України повідомило, що така несправність сталася вперше протягом останніх майже 20 років.

    Джерело видання в органах безпеки України стверджує, що літак президента зламався у Харкові, а не в Чугуєві.

    Харків літак Володимир Зеленський
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