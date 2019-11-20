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    Думки вголос

    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст

    По цьому мосту може легко проїхати швидка та можна перевезти продукти

    Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше від запланованої дати, адже він уже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати?

    Перемовини про це тривали так довго, що в якусь мить домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, мосту люди просили найбільше.

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    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст
    Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст

    Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього.

    Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Луганщина Володимир Зеленський міст
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