Танк не проїде. У Станиці Луганській відкрили обіцяний міст

По цьому мосту може легко проїхати швидка та можна перевезти продукти

Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше від запланованої дати, адже він уже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати?

Перемовини про це тривали так довго, що в якусь мить домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, мосту люди просили найбільше.

Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього.

Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший.

Джерело: блог Володимира Зеленського

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