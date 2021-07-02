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    Під час облав на ринках Києва правоохоронці виявили три десятки нелегалів (фото)

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    2 липня на ринку на Троєщині було затримано понад 20 нелегалів - Під час облав на ринках Києва правоохоронці виявили три десятки нелегалів (фото)
    2 липня на ринку на Троєщині було затримано понад 20 нелегалів
    Фото: ДМС

    Частину іноземців видворять із України

    1 липня під час спільного рейду працівників Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області і співробітників Національної поліції на ринку в Деснянському районі столиці було виявлено іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства. Неврегульованими мігрантами виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану та Грузії. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

    Двох осіб помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації особи. На 12 порушників склали адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», їм доведеться сплатити штрафи».

    2 липня також відбулося відпрацювання овочевих і промислових ринків у Деснянському районі столиці, під час якого були виявлені іноземці, що знаходяться на території України без необхідних документів або з порушенням термінів перебування.

    У результаті відносно шести іноземців прийняті рішення про примусове повернення в країну походження, тобто їх зобов’язано у місячний термін покинути територію України.

    14 порушників міграційного законодавства понесуть адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» і сплатять штрафи. Ще одну особу без документів поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації.

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    Під час облав на ринках Києва правоохоронці виявили три десятки нелегалів (фото)
    Під час облав на ринках Києва правоохоронці виявили три десятки нелегалів (фото)

    Наразі активно продовжується робота з протидії нелегальній міграції в Києві та області.

    Нагадаємо, що перебування іноземців та осіб без громадянства на території України можливе виключно за умови дотримання міграційного законодавства нашої держави.

    Теги: Національна поліція України Київ мігранти іноземці Державна міграційна служба
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    Під час облав на ринках Києва правоохоронці виявили три десятки нелегалів (фото)