У Литві в травні відбудеться референдум щодо подвійного громадянства



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12 травня в Литві також пройдуть президентські вибори і референдум щодо скорочення числа членів Сейму з 141 до 121

У неділю Cейм Литви затвердив дату референдуму про подвійне громадянство - голосування відбудеться 12 травня.

Про це повідомляє портал Delfi.

За таке рішення проголосували 85 депутатів, а троє членів Сейму утрималися.

На референдумі громадян запитають, чи згодні вони дозволити подвійне громадянство для тих, хто відправився в країни, які відповідають «критеріям євроатлантичної інтеграції». Конкретні країни будуть встановлені законом.

В даний час подвійне громадянство не допускається для емігрантів, які покинули Литву після відновлення незалежності та набули громадянство іншої країни.

12 травня в Литві також пройдуть президентські вибори і референдум щодо скорочення числа членів Сейму з 141 до 121.

Наприкінці лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що необхідно дозволити подвійне громадянство.

Раніше Клімкін заявив, що в Україні назріла необхідність дискусії з питання подвійного громадянства. За його словами, в країні десятки або навіть сотні тисяч людей мають паспорти сусідніх країн.

Восени минулого року Клімкін назвав умови для подвійного громадянства в Україні.