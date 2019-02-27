Клімкін знову заговорив про подвійне громадянство в Україні



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На думку глави Клімкіна, ні за яких умов не повинно бути подвійного громадянства з країною-агресором

Глава МЗС уточнив, що подвійне громадянство допоможе залучати на роботу іноземних фахівців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що необхідно дозволити подвійне громадянство.

«Я вважаю за необхідне дозволити подвійне громадянство ... Так, воно нам потрібно. Однак ні за яких умов не повинно бути подвійного громадянства з країною-агресором. Це буде обговорюватися тільки після того, як вони повернуть нам Донбас і Крим», - цитує Клімкіна «Уніан».

Він також уточнив, що подвійне громадянство допоможе залучати на роботу іноземних фахівців.

«Скільки може хороших професіоналів приїхати з інших країн, щоб допомогти нам у реформах. Подивіться, навіть ситуація з Уляною Супрун (в.о. міністра охорони здоров'я України - ред) - скільки там всього говорили ... Ми маємо прийти до цього (подвійного громадянства), але чітко визначити, хто може претендувати на нього», - зазначив Клімкін.

Раніше Клімкін заявив, що в Україні назріла необхідність дискусії з питання подвійного громадянства. За його словами, в країні десятки або навіть сотні тисяч людей мають паспорти сусідніх країн.

Восени минулого року Клімкін назвав умови для подвійного громадянства в Україні.