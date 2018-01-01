У Лос-Анджелесі визначили комедію-переможець «Золотого глобуса»
- Сьогодні, 06:51
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«Леді Берд» стала найкращою комедією року
Стрічка Грети Гарвіг «Леді Берд» перемогли в номінації «Найкращий комедійний або музичний фільм» за версією Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус».
Про це повідомляється в Twitter премії.
Сюжет цього американського трагікомедійного фільм розповідає про ученицю старших класів, яка намагається переїхати у Нью-Йорк за допомогою свого зведеного брата.
За перемогу в цій номінації змагалися також «Горе-творець», «Геть» («Пастка»), «Я, Тоня» і «Найбільший шоумен Землі».
Раніше «Леді Берд» вже отримала нагороду на цьогорічній церемонії: виконавиця головної ролі Сірша Ронан стала кращою актрисою у повнометражному комедійному або музичному фільмі.
Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».
Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.
У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».
Нагадаємо, Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.
Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.
В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.
Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.
Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.