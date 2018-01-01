У Лос-Анджелесі визначили комедію-переможець «Золотого глобуса»

«Леді Берд» стала найкращою комедією року

Стрічка Грети Гарвіг «Леді Берд» перемогли в номінації «Найкращий комедійний або музичний фільм» за версією Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус». Про це повідомляється в Twitter премії. Сюжет цього американського трагікомедійного фільм розповідає про ученицю старших класів, яка



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Кадр із фільму «Леді Берд»

«Леді Берд» стала найкращою комедією року

Стрічка Грети Гарвіг «Леді Берд» перемогли в номінації «Найкращий комедійний або музичний фільм» за версією Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус».

Про це повідомляється в Twitter премії.

Сюжет цього американського трагікомедійного фільм розповідає про ученицю старших класів, яка намагається переїхати у Нью-Йорк за допомогою свого зведеного брата.

За перемогу в цій номінації змагалися також «Горе-творець», «Геть» («Пастка»), «Я, Тоня» і «Найбільший шоумен Землі».

Раніше «Леді Берд» вже отримала нагороду на цьогорічній церемонії: виконавиця головної ролі Сірша Ронан стала кращою актрисою у повнометражному комедійному або музичному фільмі.