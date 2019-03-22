У Луценка чекають вибачень від Аслунда



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Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд потрапив у скандал, прокоментувавши гучну заяву Луценка щодо Йованович

Через декілька годин Аслунд сказав, що відкликає свою попередню заяву про Луценка

Речниця генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган вимагає вибачень від аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда, який спочатку звинуватив Луценка в брехні, а потім забрав свої слова назад.

Про це 22 березня Сарган написала у Twitter.

«Шановний пане Аслунде, я хотіла б прочитати не тільки фразу про відклик вашої попередньої заяви, а й вибачення за ваші слова, які ви спочатку сказали про генерального прокурора України Юрія Луценка», - зазначила речниця генпрокурора.

Dear Mr. Aslund, I would like to read not only the fraze revoking your previous statement, but also apology for your words you initialy said about the Prosecutor General of Ukraine Mr. Yurii Lutsenko @AtlanticCouncil — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 22 марта 2019 г.

Як відомо, раніше аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд прокоментував заяву генпрокурора Юрія Луценка та заявив, що не вірить у те, що посол США в Україні Марі Йованович нібито дала йому список людей, яких попросила «не переслідувати».

Однак через декілька годин Аслунд сказав, що відкликає свою заяву про Луценка.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила «не переслідувати».

У Державному департаменті США відповіли, що Луценко бреше.