У Луценка чекають вибачень від Аслунда

Через декілька годин Аслунд сказав, що відкликає свою попередню заяву про Луценка

Речниця генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган вимагає вибачень від аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда, який спочатку звинуватив Луценка в брехні, а потім забрав свої слова назад.

Про це 22 березня Сарган написала у Twitter.

«Шановний пане Аслунде, я хотіла б прочитати не тільки фразу про відклик вашої попередньої заяви, а й вибачення за ваші слова, які ви спочатку сказали про генерального прокурора України Юрія Луценка», - зазначила речниця генпрокурора.

Dear Mr. Aslund, I would like to read not only the fraze revoking your previous statement, but also apology for your words you initialy said about the Prosecutor General of Ukraine Mr. Yurii Lutsenko @AtlanticCouncil