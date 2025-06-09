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9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 червня – Міжнародний день друзів
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто важко працювати

9 червня відзначається Міжнародний день друзів та День расової єдності. Віряни вшановують пам’ять святого Кирила, архієпископа Олександрійського.

Міжнародний день друзів

9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Вважається, що ідея створення свята Дня дружби вперше виникла у компанії Hallmark Cards ще 1930-х роках. Її намір полягав у тому, щоб саме у цей день надсилати листівки всім своїм друзям, висловлювати подяку за дружбу та визнавати цінність друзів.

Кожний рік 8 або 9 червня в багатьох країнах світу відзначають День друзів. Рішення про створення цього свята вперше прийнято у 1935 році в Конгресі США. Через 23 роки це рішення також підтримали представники ООН, але конкретну дату так і не затвердили. 9 червня залишилось неофіційним днем для святкування.

Це свято є чудовою нагодою для вираження вдячності та прихильності до наших друзів, які підтримують нас у всіх життєвих ситуаціях. Свято популяризує ідею, що дружба є важливою частиною міжлюдських відносин, і нагадує нам про цінність друзів у нашому житті.

День расової єдності

9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День расової єдності (Race Unity Day) – це щорічна подія, яка проводиться у другу неділю червня, яка відзначає різноманітність і сприяє расовій гармонії. Цей день визнає важливість руйнування бар’єрів і побудови мостів між людьми різних рас, етнічної належності та походження. День має на меті підвищити обізнаність та заохотити діалог і взаєморозуміння між різними культурами та расами.

Яке сьогодні релігійне свято

9 червня у церковному календарі – День пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Народився 376 року в місті Олександрія, що в Єгипті. Він отримав ґрунтовну освіту, вивчав філософію і богослов'я.

412 року Кирило став патріархом Олександрійським після смерті свого дядька, архієпископа Феофіла. Його служіння тривало до його смерті 444 року. Кирило був активним борцем проти різних єретичних вчень. Він зокрема виступав проти новацій і аріанства. Найбільш відомий його конфлікт з Несторієм, архієпископом Константинопольським, який проповідував, що Ісус Христос існує як дві окремі особи – божественна і людська. Кирило відстоював єдність Ісуса Христа як одного цілого, в якому божественна і людська природи нероздільно з'єднані.

431 року Кирило головував на Третьому Вселенському соборі в Ефесі, який засудив несторіанство і підтвердив Марію як Богородицю, тобто Матір Бога. Це рішення стало ключовим моментом в історії християнського богослов'я.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна сваритися з рідними, лихословити.
  • Не варто важко працювати.
  • Не можна розпалювати вогнище біля будинку.

Народні прикмети

  • Гроза цього дня до поганого збирання сіна.
  • Якщо вранці по воді стелиться туман, то чекайте на сонячну погоду.
  • Гарна погода, але мурахи не вилазять з мурашників – до негоди.
  • Якщо собака погано їсть, то буде дощ.

Пам’ятні події 9 червня

  • 1786 – У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво.
  • 1866 – Метеорит «Княгиня» упав на Закарпатті
  • 1801 – У Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.
  • 1822 – У США запатентована штучна щелепа.
  • 1847 – Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати.
  • 1889 – На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам'ятник.
  • 1898 – Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.
  • 1920 – Відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, зокрема Миколаївський ланцюговий міст.
  • 1931 – У СРСР запущено швидкісний потяг «Червона стріла» (Москва – Ленінград).
  • 1934 – На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.
  • 1984 – У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.
  • 1988 – Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд – 6,05 м.
  • 1994 – Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).
  • 1995 – У Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.
  • 2009 – Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина.

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Теги: церква релігія традиції свята свято

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