  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Дніпрі маршрутка протаранила стовп: семеро постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Дніпрі маршрутка протаранила стовп - У Дніпрі маршрутка протаранила стовп: семеро постраждалих
    У Дніпрі маршрутка протаранила стовп
    Фото: Дніпро оперативний

    Водій не впорався з керуванням на повороті, і маршрутка влетіла в стовп

    У Дніпрі на Запорізькому шосе 155-я маршрутка врізалася в стовп. В результаті постраждали семеро людей.

    Про це повідомляє Дніпро оперативний.

    ДТП сталася 28 лютого пізно ввечері на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і Запорізького шосе.

    Маршрутне таксі, за кермом якого перебував 68-річний водій, здійснюючи поворот, врізалося в стовп.

    В результаті постраждали семеро людей. Їх доправили до лікарень міста з різними травмами.

    Усі деталі трагедії з'ясовують.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Дніпрі маршрутка протаранила стовп: семеро постраждалих
    У Дніпрі маршрутка протаранила стовп: семеро постраждалих
    У Дніпрі маршрутка протаранила стовп: семеро постраждалих
    Фото: Дніпро оперативний

    За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

    Раніше поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автошляху Київ – Чернігів поблизу села Скибин.

    У ДТП потрапили п’ять автівок. Унаслідок ДТП загинули 28-річний водій та 24-річний пасажир автомобіля Volkswagen.

    Теги: таксі ДТП Київ Дніпро водій поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies