У Дніпрі маршрутка протаранила стовп: семеро постраждалих
Водій не впорався з керуванням на повороті, і маршрутка влетіла в стовп
У Дніпрі на Запорізькому шосе 155-я маршрутка врізалася в стовп. В результаті постраждали семеро людей.
Про це повідомляє Дніпро оперативний.
ДТП сталася 28 лютого пізно ввечері на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і Запорізького шосе.
Маршрутне таксі, за кермом якого перебував 68-річний водій, здійснюючи поворот, врізалося в стовп.
В результаті постраждали семеро людей. Їх доправили до лікарень міста з різними травмами.
Усі деталі трагедії з'ясовують.
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