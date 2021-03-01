У Дніпрі маршрутка протаранила стовп: семеро постраждалих

Водій не впорався з керуванням на повороті, і маршрутка влетіла в стовп

У Дніпрі на Запорізькому шосе 155-я маршрутка врізалася в стовп. В результаті постраждали семеро людей.

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

ДТП сталася 28 лютого пізно ввечері на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і Запорізького шосе.

Маршрутне таксі, за кермом якого перебував 68-річний водій, здійснюючи поворот, врізалося в стовп.

В результаті постраждали семеро людей. Їх доправили до лікарень міста з різними травмами.

Усі деталі трагедії з'ясовують.

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