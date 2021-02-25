Розвалюються на ходу. У Києві в маршрутки відвалилося колесо (фото)

Колесо відпало під час руху автобус

Маршрутні автобуси часто виходять на рейс у незадовільному технічному стані

Сьогодні, 25 лютого, у Києві стався черговий інцидент із однією з маршрутних автобусів.

Так, на проспекті Гагаріна у маршрутки №529 на ходу відвалилося колесо. У цей час в автобусі знаходилися пасажири.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Це вже не перший випадок, коли маршрутні автобуси виходять на рейс у несправному стані.

Крім того, часто водії маршруток працюють у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Так, 17 лютого столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння. Це сталося близько 6 години ранку. Інспектори зупинили вказану маршрутку на Кільцевій дорозі.

24 лютого сталася подібна ситуація. Близько 6:30 патрульні виявили нетверезого водія, який збирався заступити на автобусний маршрут.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

За кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів. Так, 2 лютого 2021 року на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.

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