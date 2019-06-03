У Луцьку повідомили про мінування обласної лікарні: хворих терміново евакуюють



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окрім того, надійшло повідомлення про замінування місцевого ЦНАПу

У Луцьку невідомі повідомили про замінування Волинської обласної лікарні. Про це повідомляє місцеве видання «Волинські новини».

Так, йдеться про замінування будівлі обласної лікарні, що знаходиться на вулиці Грушевського.

«Якими мотивами можна пояснити дії нелюдів, які «замінували» обласну лікарню?» – йдеться у дописі чоловіка.

Окрім того, надійшло повідомлення про замінування ЦНАПу. Про це повідомляють на сторінці установи.

«Шановні відвідувачі! У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення, роботу ЦНАП призупинено! Про відновлення роботи буде повідомлено додатково!» – йдеться в тексті.

До слова, на кілька днів у Луцьку повідомили про замінування 31 об'єкту. Зокрема, 31 травня надійшла інформація про наявність вибухівки в кафедральному соборі, районній лікарні, «Новій лінії», «Там-Тамі», офісі Команди Зеленського тощо. 1 червня оголосили про замінування авто біля офісу Команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні та Луцької міської ради. Сьогодні, 2 червня, у поліцію надійшло повідомлення про вибухівку у двох житлових будинках на вул. Шопена, залізничному вокзалі, торгівельному центрі, супермаркеті та лютеранській церкві.



Увечері, 2 червня, у Луцьку повідомили про мінування житловий будинок на вулиці Гірній, «Аптеку низьких цін» на вулиці Грушевського, 19 та супермаркет «Сільпо» у РЦ «Промінь».



Поліцейські встановили, що неправдиві електронні повідомлення щодо мінування об'єктів у Луцьку надходять із серверів, які знаходяться на території Російської Федерації.