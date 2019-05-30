Замінування у Києві: вибухівку шукають на Центральному вокзалі
На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС
До поліції міста Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС.
Через повідомлення про замінування довелося евакуювати близько 1,5 тис. осіб: пасажирів і персонал.
Як повідомлялося, 30 травня у Києві затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці (фото)
Також 29 травня у Вінниці шукали вибухівку на 28 об'єктах.
Нагадаємо, 27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.