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    Замінування у Києві: вибухівку шукають на Центральному вокзалі

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    З Центрального вокзалу столиці евакуювали 1,5 тис осіб - Замінування у Києві: вибухівку шукають на Центральному вокзалі
    З Центрального вокзалу столиці евакуювали 1,5 тис осіб

    На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС

    До поліції міста Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС.

    Через повідомлення про замінування довелося евакуювати близько 1,5 тис. осіб: пасажирів і персонал.

    Як повідомлялося, 30 травня у Києві затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці (фото)

    Також 29 травня у Вінниці шукали вибухівку на 28 об'єктах.

    Нагадаємо, 27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

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