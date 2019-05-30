Замінування у Києві: вибухівку шукають на Центральному вокзалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З Центрального вокзалу столиці евакуювали 1,5 тис осіб

На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС

До поліції міста Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

На місце виїхали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та працівники швидкої і ДСНС.

Через повідомлення про замінування довелося евакуювати близько 1,5 тис. осіб: пасажирів і персонал.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві затримано дівчину, яка «замінувала» багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці (фото)

Також 29 травня у Вінниці шукали вибухівку на 28 об'єктах.

Нагадаємо, 27 травня до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. В результаті перевірки будівлі правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.