У Львові в ресторані отруїлися п’ятеро людей



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Усі госпіталізовані – мешканці Львова, котрі 14 вересня святкували весілля у ресторані

В одному з львівських ресторанів під час святкування весілля сталося масове отруєння відвідувачів.

Про це у вівторок повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«У Залізничний відділ поліції 16 вересня надійшло повідомлення про п’ятьох осіб, госпіталізованих в одну з лікарень з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Усі госпіталізовані – мешканці Львова, котрі 14 вересня святкували весілля у ресторані», - заявили в поліції.

Зазначається, що стан пацієнтів медики визначають як стабільний.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини отруєння, призначені експертизи.

Нагадаємо, на Вінниччині станом на 17 вересня перебувають на лікуванні у Козятинській лікарні 40 людей (із них 35 дітей) з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, які напередодні отруїлися в шкільній їдальні.