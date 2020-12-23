Харківських курсанток, які танцювали під «Воровайок», знайшли: що їм загрожує

Виш ще не визначив «ступінь провини» майбутніх поліціянток

Танцівницями виявилися п’ятеро курсанток першого курсу університеті внутрішніх справ

У Харківському національному університеті внутрішніх справ знайшли курсанток, які танцювали на відео під пісню російського шансон-гурту «Воровайки».

Як повідомляється на сайті університету, танцівницями виявилися п’ятеро курсанток першого курсу факультету № 3. Також виш встановив відповідальних за дисципліну в підрозділах.

Службове розслідування триває, за його підсумками визначать «ступінь провини кожного і заходи дисциплінарного реагування згідно з вимогами чинного законодавства».

Після публікації відео, на якому дівчата в поліцейській формі танцюють в казармі під пісню «Наколочки», у виші заявили, що почали перевірку.

Жіночий гурт «Воровайки» виконує російський шансон – тобто блатні пісні, які оспівують популярне в країні-окупанті тюремне життя. Також гурт відзназчився українофобським контентом. У репертуарі гурту є пісня з такими словами: «Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится» і з такими словами: «Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу».

19 грудня 2019 року СБУ повідомила, що учасницям гурту заборонено в’їзд на територію України.